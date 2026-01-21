https://ria.ru/20260121/adygeya-2069425272.html
В Адыгее жителям некоторых домов разрешили вернуться в квартиры после атаки
В Адыгее жителям некоторых домов разрешили вернуться в квартиры после атаки - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее жителям некоторых домов разрешили вернуться в квартиры после атаки
Жители незначительно поврежденных после атаки БПЛА домов в Адыгее могут вернуться в квартиры, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:55:00+03:00
2026-01-21T20:55:00+03:00
2026-01-21T20:55:00+03:00
тахтамукайский район
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20260121/zhitel-2069294802.html
тахтамукайский район
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тахтамукайский район, республика адыгея
Тахтамукайский район, Республика Адыгея
В Адыгее жителям некоторых домов разрешили вернуться в квартиры после атаки
В Адыгее жителям незначительно поврежденных при атаке домов разрешили вернуться
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости.
Жители незначительно поврежденных после атаки БПЛА домов в Адыгее могут вернуться в квартиры, сообщил
глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.
Ранее глава республики Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"Следственный комитет частично завершил осмотр места ЧС, и мы приняли решение: в тех домах, где находиться безопасно, дать возможность желающим вернуться в свои квартиры. В некоторых нет остекления, но оконные проемы будут временно закрыты до полноценного ремонта. Во всех этих домах работают системы жизнеобеспечения", - написал глава района в своем Telegram-канале.
Он отметил, что из восьми поврежденных домов в жилом секторе оцепленным остается один наиболее пострадавший дом. В ближайшее время будут проводиться работы по оценке его несущей способности и определению дальнейших действий.