https://ria.ru/20260121/adygeya-2069323444.html
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Состояние всех пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее стабильное, угрозы жизни нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:55:00+03:00
2026-01-21T14:55:00+03:00
2026-01-21T15:00:00+03:00
республика адыгея
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20260121/adygeja-2069311306.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Состояние всех пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее стабильное, угрозы жизни нет