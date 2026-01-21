Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 21.01.2026 (обновлено: 15:00 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/adygeya-2069323444.html
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Состояние всех пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее стабильное, угрозы жизни нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:55:00+03:00
2026-01-21T15:00:00+03:00
республика адыгея
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20260121/adygeja-2069311306.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Состояние всех пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее стабильное, угрозы жизни нет

© Мурат Кумпилов/TelegramПоследствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Состояние всех пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее стабильное, угрозы жизни нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"По словам врачей, у всех госпитализированных в результате ночной атаки состояние стабильное, угрозы жизни нет. Это главное", - написал он в Telegram.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА
14:19
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала