https://ria.ru/20260121/adygeya-2069300028.html
Житель дома в Адыгее рассказал подробности атаки дронов ВСУ
Житель дома в Адыгее рассказал подробности атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Житель дома в Адыгее рассказал подробности атаки дронов ВСУ
Житель дома, атакованного БПЛА в Адыгее этой ночью, рассказала РИА Новости, что вместе с женой уложил детей спать за 10 минут до взрыва, они не пострадали. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:46:00+03:00
2026-01-21T13:46:00+03:00
2026-01-21T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20260121/adygeya-2069298878.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Житель дома в Адыгее рассказал подробности атаки дронов ВСУ
РИА Новости: житель дома в Адыгее уложил детей спать за 10 минут до атаки БПЛА
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Житель дома, атакованного БПЛА в Адыгее этой ночью, рассказала РИА Новости, что вместе с женой уложил детей спать за 10 минут до взрыва, они не пострадали.
«
"Произошло все где-то часов в 11 вечера. У меня в квартире двое маленьких детей: 7 месяцев и 3,5 года. Мы сыновей только уложили спать, буквально через 10 минут произошла вспышка, волна. Жену отбросило к стене, меня тоже на пол. Я бросился к детям, благо бог их уберег, все хорошо", - рассказал Анатолий.
По словам мужчины, после взрыва он отправил семью пережидать атаку БПЛА в подвал дома, а сам вернулся в квартиру, в которой вынесло входную, балконную и межкомнатные двери, а также выбило окна. Сейчас в квартиру зайти не дают правоохранительные службы.
Также повреждения получил автомобиль Анатолия. Он сообщил, что машина разбита и помята со всех сторон, выбиты стекла.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.