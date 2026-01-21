Рейтинг@Mail.ru
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
12:31 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала РИА Новости, что в момент атаки БПЛА услышала сильный грохот. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА

РИА Новости: жительница Адыгеи рассказала о сильном грохоте в момент атаки БПЛА

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Жительница Адыгеи рассказала РИА Новости, что в момент атаки БПЛА услышала сильный грохот.
"Мы живем в 500 метрах от места падения. Всё случилось около 22.45-22.50 с сильного грохота", - заявила девушка.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
Пострадавшего при атаке БПЛА в Адыгее доставили в Краснодар
ПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
