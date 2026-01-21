Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Жительница Адыгеи рассказала РИА Новости, что в момент атаки БПЛА услышала сильный грохот.

"Мы живем в 500 метрах от места падения. Всё случилось около 22.45-22.50 с сильного грохота", - заявила девушка.