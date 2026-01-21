https://ria.ru/20260121/adygeya-2069280720.html
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала РИА Новости, что в момент атаки БПЛА услышала сильный грохот. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:31:00+03:00
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
Жительница Адыгеи рассказала о звуке в момент атаки БПЛА
