Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее
Все девять человек, госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 21.01.2026
