Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее
11:50 21.01.2026 (обновлено: 11:58 21.01.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее
Все девять человек, госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 21.01.2026
республика адыгея, краснодар, россия
Республика Адыгея, Краснодар, Россия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее

© Кадр видео из соцсетейПожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Все девять человек, госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав республики.
"Девять человек госпитализированы в медицинские учреждения Энема и Краснодара, четыре пациента обследованы амбулаторно. Все госпитализированные в состоянии средней степени тяжести", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших при атаке ВСУ
10:37
 
Республика АдыгеяКраснодарРоссия
 
 
