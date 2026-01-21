Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 21.01.2026 (обновлено: 12:19 21.01.2026)
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Адыгее выросло до 13, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
республика адыгея, происшествия, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Специальная военная операция на Украине, Республика Адыгея, Происшествия, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Адыгее выросло до 13

© Кадр видео из соцсетейПожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Пожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Адыгее выросло до 13, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"На особом контроле — оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы", — написал он в Telegram-канале.
© Мурат Кумпилов/TelegramПоследствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
После посещения места ЧП глава региона проведет совещание на тему ликвидации последствий. Затем он посетит пункт временного размещения, где находятся 27 человек, в том числе ребенок.
Ночью Кумпилов сообщил об атаке беспилотников на аул Новая Адыгея. Возникший пожар затронул многоквартирный дом и парковку. Сгорели 15 автомобилей, повреждены еще 25. Изначально было известно, что пострадали 11 человек. В Тахтамукайском районе ввели режим ЧС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
