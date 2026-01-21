https://ria.ru/20260121/adygeya-2069252724.html
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Адыгее выросло до 13, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
