В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
В Адыгее нашли фрагменты человеческого тела при разборе завалов после удара ВСУ