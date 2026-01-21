Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела - РИА Новости, 21.01.2026
19:26 21.01.2026
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
2026-01-21T19:26:00+03:00
2026-01-21T19:26:00+03:00
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела

В Адыгее нашли фрагменты человеческого тела при разборе завалов после удара ВСУ

© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяПоследствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Ранее глава республики сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, случился пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме
20 января, 23:35
