Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/adygeja-2069339565.html
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА
Правоохранители обследуют жилой дом в Тахтамукайском районе Адыгеи, поврежденный в результате атаки БПЛА, сообщил РИА Новости глава Старобжегокайского сельского РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:01:00+03:00
2026-01-21T16:01:00+03:00
происшествия
тахтамукайский район
республика адыгея
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069332815_0:60:2400:1410_1920x0_80_0_0_be68f3ccd6fb44e9bc236e11fc501910.jpg
https://ria.ru/20260121/adygeya-2069323444.html
тахтамукайский район
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069332815_178:0:2311:1600_1920x0_80_0_0_2004ebaf019c0ceffeba79740dc49348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тахтамукайский район, республика адыгея, мурат кумпилов
Происшествия, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА

Тлеуж: правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА в Адыгее

© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяПоследствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Правоохранители обследуют жилой дом в Тахтамукайском районе Адыгеи, поврежденный в результате атаки БПЛА, сообщил РИА Новости глава Старобжегокайского сельского поселения Мурадин Тлеуж.
"Специалисты, правоохранители обследуют дом. Территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время формируется штаб, который будет принимать заявления от жильцов по поврежденному имуществу.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Вчера, 14:55
 
ПроисшествияТахтамукайский районРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала