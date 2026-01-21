https://ria.ru/20260121/adygeja-2069339565.html
В Адыгее правоохранители обследуют дом, поврежденный при атаке БПЛА
Правоохранители обследуют жилой дом в Тахтамукайском районе Адыгеи, поврежденный в результате атаки БПЛА, сообщил РИА Новости глава Старобжегокайского сельского РИА Новости, 21.01.2026
