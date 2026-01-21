Медицинские и социальные работники работают круглосуточно в ПВР в Адыгее

Рейтинг@Mail.ru
15:38 21.01.2026
2026-01-21T15:38:00+03:00
2026-01-21T15:38:00+03:00
общество
тахтамукайский район
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
республика адыгея
общество, тахтамукайский район, республика адыгея, мурат кумпилов
Общество, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил пункт временного размещения граждан на территории базы отдыха "Шапсуг"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил пункт временного размещения граждан на территории базы отдыха Шапсуг
пресс-служба главы республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил пункт временного размещения граждан на территории базы отдыха "Шапсуг"
СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Медицинские и социальные работники, психологи и представители органов власти работают круглосуточно в пункте временного размещения на базе отдыха "Шапсуг" в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Отдельные задачи – по организации работы пункта временного размещения, который развернут на базе отдыха "Шапсуг". В ПВР круглосуточно работают медики, психологи, социальные работники, представители органов власти", - говорится в его Telegram-канале.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА
Вчера, 14:19
Глава республики посетил ПВР в среду днем. Он отметил, что в пункте в настоящее время находятся 27 человек, до этого было 29.
"Пообщался с жителями аула Новая Адыгея, ознакомился с условиями их размещения. Постояльцы обеспечены всем необходимым", - сказал Кумпилов.
Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, повреждены 12 домов. В районе введен режим ЧС.
Администрация Тахтамукайского района сообщила, что в связи с введением режима ЧС прокурором района и его заместителями организован прием граждан в ауле Тахтамукай на улице Чапаева, 24.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
Вчера, 12:19
 
