Медицинские и социальные работники работают круглосуточно в ПВР в Адыгее

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Медицинские и социальные работники, психологи и представители органов власти работают круглосуточно в пункте временного размещения на базе отдыха "Шапсуг" в Адыгее, Медицинские и социальные работники, психологи и представители органов власти работают круглосуточно в пункте временного размещения на базе отдыха "Шапсуг" в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Отдельные задачи – по организации работы пункта временного размещения, который развернут на базе отдыха "Шапсуг". В ПВР круглосуточно работают медики, психологи, социальные работники, представители органов власти", - говорится в его Telegram-канале.

Глава республики посетил ПВР в среду днем. Он отметил, что в пункте в настоящее время находятся 27 человек, до этого было 29.

"Пообщался с жителями аула Новая Адыгея, ознакомился с условиями их размещения. Постояльцы обеспечены всем необходимым", - сказал Кумпилов

Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе , произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, повреждены 12 домов. В районе введен режим ЧС.