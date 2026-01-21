Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.01.2026 (обновлено: 15:02 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/adygeja-2069311306.html
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА
Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:19:00+03:00
2026-01-21T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:382:2560:1822_1920x0_80_0_0_310e94fdc552245b423ad50aae21fa5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_cdece0365ac8bd23a5d4920bb1e70715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Специальная военная операция на Украине, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
В Адыгее 12 домов получили повреждения при ночной атаке БПЛА

Куспилов: в Адыгее 12 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"Сейчас идет оценка ущерба. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал Кумпилов в Telegram.
Он добавил, что "самое важное сейчас – помочь каждому человеку, каждой семье". "Никого не оставим один на один с бедой. Поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья", - отметил Кумпилов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала