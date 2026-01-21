В Адыгее от теплоснабжения отключили два жилых дома после атаки БПЛА

ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН (Адыгея), 21 янв – РИА Новости. Теплоснабжение отключено в двух многоквартирных домах в Адыгее после атаки БПЛА, комиссии оценят ущерб, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с жильцами в пункте временного размещения.