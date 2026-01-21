https://ria.ru/20260121/adygeja-2069289361.html
Жительница дома в Адыгее рассказала, как пряталась во время атаки ВСУ
Жительница дома в Адыгее рассказала, как пряталась во время атаки ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница дома в Адыгее рассказала, как пряталась во время атаки ВСУ
Жительница дома, атакованного БПЛА в Адыгее этой ночью, рассказала РИА Новости, что взрывная волна вырвала балконный блок и повредила окна в четырех комнатах ее РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:00:00+03:00
2026-01-21T13:00:00+03:00
2026-01-21T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика адыгея
херсонская область
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:382:2560:1822_1920x0_80_0_0_310e94fdc552245b423ad50aae21fa5c.jpg
https://ria.ru/20260121/zhitelnitsa-2069278071.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика адыгея
херсонская область
тахтамукайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_cdece0365ac8bd23a5d4920bb1e70715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, херсонская область , тахтамукайский район, мурат кумпилов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Адыгея, Херсонская область , Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Жительница дома в Адыгее рассказала, как пряталась во время атаки ВСУ
Жительница дома в Адыгее Инна рассказала, как пряталась при атаке ВСУ в ванной
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Жительница дома, атакованного БПЛА в Адыгее этой ночью, рассказала РИА Новости, что взрывная волна вырвала балконный блок и повредила окна в четырех комнатах ее квартиры, сама она пряталась в ванной, а соседи - в подвале.
"После 11, так точно не знаю, мы уже в кровати были, телевизор смотрели. Мы в соседнем корпусе угловые, поэтому нам, слава Богу, не так досталось, как этому дому. У нас просто вырвало балконные двери и окна, те, которые выходят на поле... Только хлопок услышали. Нас спасли, в принципе, плотные шторы, что у нас двери не упали нам на ноги. Только горшок цветочный с окна перелетел через нас", — рассказала Инна.
Окна в трех комнатах квартиры были вырваны, описывает хозяйка. Ее супругу пришлось срочно закрывать проемы, чтобы пережить ночь в тепле. Женщина добавила, что они с мужем не сразу подошли к окнам. Семья переехала в Адыгею
из Херсонской области
и уже сталкивалась с угрозами атак.
"Мы пуганые, поэтому в ванной сидели. Потому что обычно говорят, если пришел один, то может со временем прийти и второй. Так оно и было, второй хлопок, но уже не такой страшный, как первый. Люди сбегались, пытались машины растащить, машины горели", - добавила женщина.
На вопрос о своем самочувствии она ответила, что пока помогает успокоительное. По ее словам, управляющая компания приняла заявку на ремонт. От предложения отправиться в пункт временного размещения они отказались из-за собаки, которая сильно испугалась. По словам Инны, другие соседи по этажу также остались в своих поврежденных квартирах, некоторые пережидали атаку в подвале.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.