Жительница дома в Адыгее рассказала, как пряталась во время атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Жительница дома, атакованного БПЛА в Адыгее этой ночью, рассказала РИА Новости, что взрывная волна вырвала балконный блок и повредила окна в четырех комнатах ее квартиры, сама она пряталась в ванной, а соседи - в подвале.

"После 11, так точно не знаю, мы уже в кровати были, телевизор смотрели. Мы в соседнем корпусе угловые, поэтому нам, слава Богу, не так досталось, как этому дому. У нас просто вырвало балконные двери и окна, те, которые выходят на поле... Только хлопок услышали. Нас спасли, в принципе, плотные шторы, что у нас двери не упали нам на ноги. Только горшок цветочный с окна перелетел через нас", — рассказала Инна.

Окна в трех комнатах квартиры были вырваны, описывает хозяйка. Ее супругу пришлось срочно закрывать проемы, чтобы пережить ночь в тепле. Женщина добавила, что они с мужем не сразу подошли к окнам. Семья переехала в Адыгею из Херсонской области и уже сталкивалась с угрозами атак.

"Мы пуганые, поэтому в ванной сидели. Потому что обычно говорят, если пришел один, то может со временем прийти и второй. Так оно и было, второй хлопок, но уже не такой страшный, как первый. Люди сбегались, пытались машины растащить, машины горели", - добавила женщина.

На вопрос о своем самочувствии она ответила, что пока помогает успокоительное. По ее словам, управляющая компания приняла заявку на ремонт. От предложения отправиться в пункт временного размещения они отказались из-за собаки, которая сильно испугалась. По словам Инны, другие соседи по этажу также остались в своих поврежденных квартирах, некоторые пережидали атаку в подвале.