В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших при атаке ВСУ
В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших при атаке ВСУ
Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в Тахтамукайском районе Адыгеи для пострадавших после атаки БПЛА, сообщила администрация района. РИА Новости, 21.01.2026
