В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.01.2026
В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших при атаке ВСУ
Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в Тахтамукайском районе Адыгеи для пострадавших после атаки БПЛА, сообщила администрация района. РИА Новости, 21.01.2026
тахтамукайский район, республика адыгея, мурат кумпилов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Происшествия
© Кадр видео из соцсетейПожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
© Кадр видео из соцсетей
Пожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в Тахтамукайском районе Адыгеи для пострадавших после атаки БПЛА, сообщила администрация района.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. В районе введен режим ЧС.
По данным администрации, на горячую линию продолжают поступать обращения о том, как можно помочь пострадавшим.
"Чтобы ваша помощь стала адресной и оперативной, принято решение открыть на территории района пункты сбора гуманитарной помощи. Они будут работать в нескольких поселениях для вашего удобства", - говорится в сообщении.
Пункты помощи открыты в населенных пунктах Тахтамукай, Яблоновский и Старобжегокай.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
