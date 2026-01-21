https://ria.ru/20260121/adygeja-2069243928.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Адыгее
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Адыгее - РИА Новости, 21.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Адыгее
Двое пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в реанимации, состояние госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.01.2026
