Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 21.01.2026 (обновлено: 10:22 21.01.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Адыгее
Двое пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в реанимации, состояние госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе
специальная военная операция на украине
происшествия
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
республика адыгея
тахтамукайский район
происшествия, республика адыгея, мурат кумпилов, тахтамукайский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Тахтамукайский район
РИА Новости: двое пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в реанимации

© Мурат Кумпилов/TelegramПоследствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в реанимации, состояние госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Два человека остаются в реанимации. Всего 9 человек (госпитализированы - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. В районе был введен режим ЧС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика АдыгеяМурат КумпиловТахтамукайский район
 
 
