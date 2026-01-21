Рейтинг@Mail.ru
21:05 21.01.2026 (обновлено: 21:33 21.01.2026)
Президент Палестины прибыл в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в среду в Москву с двухдневным визитом, передало официальное палестинское информационное агентство WAFA. РИА Новости, 21.01.2026
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в среду в Москву с двухдневным визитом, передало официальное палестинское информационное агентство WAFA.
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в среду в Москву с двухдневным визитом, передало официальное палестинское информационное агентство WAFA.
"Глава государства Палестина прибыл в среду вечером в российскую столицу с официальным двухдневным визитом", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и Аббас в четверг обсудят развитие связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего, положение дел в палестинском секторе Газа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей
Вчера, 17:04
 
МоскваПалестинаМахмуд АббасВладимир ПутинРоссия
 
 
