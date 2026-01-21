https://ria.ru/20260121/abbas-2069425874.html
Президент Палестины прибыл в Москву
Президент Палестины прибыл в Москву - РИА Новости, 21.01.2026
Президент Палестины прибыл в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в среду в Москву с двухдневным визитом, передало официальное палестинское информационное агентство WAFA. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:05:00+03:00
2026-01-21T21:05:00+03:00
2026-01-21T21:33:00+03:00
москва
палестина
махмуд аббас
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069427973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45b7d0ff89a3e68154576c13021ca448.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069361927.html
москва
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069427973_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_138703b0e2daf99ff2ee10cc8ff13308.jpg
Прибытие президента Палестинской автономии Аббаса в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в среду в Москву с двухдневным визитом, передало официальное палестинское информационное агентство WAFA.
2026-01-21T21:05
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, палестина, махмуд аббас, владимир путин, россия
Москва, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Россия
Президент Палестины прибыл в Москву
Президент Палестины Аббас прибыл в Москву с двухдневным визитом