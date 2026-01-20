Рейтинг@Mail.ru
Журналисты собираются в зале в ожидании пресс-конференции Лаврова
11:04 20.01.2026 (обновлено: 11:13 20.01.2026)
Журналисты собираются в зале в ожидании пресс-конференции Лаврова
Журналисты собираются в зале в ожидании пресс-конференции Лаврова
Журналисты собираются в зале в ожидании годовой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
https://ria.ru/20260117/lavrov-2068546079.html
сергей лавров, политика, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Сергей Лавров, Политика, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Журналисты собираются в зале в ожидании пресс-конференции Лаврова

Журналисты собираются в зале в ожидании годовой пресс-конференции Лаврова

© МИД России Журналисты перед годовой пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кадр видео
Журналисты перед годовой пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© МИД России
Журналисты перед годовой пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кадр видео
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Журналисты собираются в зале в ожидании годовой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Зал, рассчитанный примерно на 300 человек, практически полностью заполнен российскими и зарубежными журналистами.
Пресс-конференция будет синхронно переводится на английский, французский, испанский языки.
Как ожидается, мероприятие министра иностранных дел по итогам деятельности российской дипломатии продлится около трех часов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
17 января, 21:11
 
