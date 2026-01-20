Журналисты собираются в зале в ожидании пресс-конференции Лаврова

https://ria.ru/20260120/zhurnalisty-2068973623.html
Журналисты собираются в зале в ожидании годовой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Журналисты собираются в зале в ожидании годовой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Зал, рассчитанный примерно на 300 человек, практически полностью заполнен российскими и зарубежными журналистами.
Пресс-конференция будет синхронно переводится на английский, французский, испанский языки.
Как ожидается, мероприятие министра иностранных дел по итогам деятельности российской дипломатии продлится около трех часов.