В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов - РИА Новости, 20.01.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов
Один мирный житель погиб, двое получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2026
