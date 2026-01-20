Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 20.01.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов
Один мирный житель погиб, двое получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дронов

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Один мирный житель погиб, двое получили ранения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил баротравму, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечен осколками легковой автомобиль. По словам губернатора, в селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего со слепым осколочным ранением спины в городскую больницу №2 г. Белгорода, уточнил глава области.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
