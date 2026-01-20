В СФ предложили расселять аварийное жилье за счет коррупционного имущества

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству привлекать в качестве агента госкомпанию "Дом.РФ" для продажи изъятого за коррупцию имущества, часть вырученных средств направлять на программы расселения граждан из аварийного жилья.

"В целях обеспечения реализации программ переселения предлагается денежные средства от реализации коррупционного имущества частично направлять на реализацию указанных программ, для чего предлагается привлечь ПАО "Дом.РФ" в качестве агента РФ по продаже такого имущества", - говорится в письме сенатора на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению политика, данные изменения могли бы позволить включить дополнительно в программу по расселению и те дома, которые обладают признаками аварийности, но не вошли в программу по расселению.

"Распределение денежных средств, полученных при реализации коррупционного имущества, предлагается распределять следующим образом: 50% - в федеральный бюджет; 25 % - в Фонд, в обязанности которого входит ликвидация аварийного жилья, в целях использования... на дополнительные субсидии субъектам Федерации на расселение аварийного жилья; 25% – ПАО " Дом.РФ " в качестве агентского вознаграждения для использования в целях закона "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий" (закон №161)", - отмечается в обращении.

Предполагается, что госкомпания "Дом. РФ будет реализовывать коррупционное имущество в соответствии с действующим механизмом наделения агентскими полномочиями на основании решений Правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий после регистрации права собственности РФ.

Кутепов считает, то предложенный механизм с учетом опыта применения ПАО "Дом.РФ" закона №161 позволит эффективно в ускоренном порядке вовлекать в оборот коррупционное имущество и направлять получаемые доходы на решение государственных задач.

Сенатор напомнил, что по результатам проведенного в 2025 году контрольного мероприятия Счетной палатой РФ относительно учета и распоряжения имуществом, обращенным в доход государства, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений, получены сведения об обращении в доход РФ 8776 объектов на сумму более 113 миллиарда рублей.

Парламентарий напомнил, что в субъектах РФ реализуются программы расселения аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего по проекту необходимо расселить 9,97 миллиона квадратных метров аварийного жилья, улучшить жилищные условия 560,83 тысячи граждан.