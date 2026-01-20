Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 20.01.2026 (обновлено: 17:05 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069058177.html
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь - РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:11:00+03:00
2026-01-20T17:05:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260120/udar-2068995252.html
https://ria.ru/20260120/zelenskij-2069047348.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь

Зеленский: Украина за ночь выпустила ракеты ПВО на сумму 80 млн евро

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ.
"Только стоимость ракет около 80 миллионов евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет", — сказал он журналистам.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:21
При этом он выразил удивление, что Киеву сложно добиваться от Запада поставок этих боеприпасов.
В начале января Зеленский потребовал, чтобы Европа отдала Украине запасы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января он сообщил, что получил "серьезный пакет", но не уточнил, откуда именно.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
Вчера, 14:44
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала