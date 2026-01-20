https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069058177.html
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь - РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Украинская ПВО за одну ночь потратила ракеты на 80 миллионов евро, заявил Владимир Зеленский, регулярно требующий от Запада пополнять арсенал ВСУ. РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Зеленский: Украина за ночь выпустила ракеты ПВО на сумму 80 млн евро