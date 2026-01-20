Рейтинг@Mail.ru
14:41 20.01.2026 (обновлено: 14:55 20.01.2026)
Зеленский высказался против участия Украины в Совете мира
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против участия Киева в "Совете мира" по урегулированию в секторе Газа, заявив, что Украина не может быть в том или ином совете вместе с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии, Украины.
"Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Он добавил, что Киев также не хочет быть в одной структуре с Белоруссией как с союзником РФ.
Неготовность приглашенных вступить в "Совет мира" ранее вызвала недовольство Трампа, в частности он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios
Вчера, 14:03
 
В миреРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
