Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий - РИА Новости, 20.01.2026
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе было отменено. РИА Новости, 20.01.2026
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
Шарий заявил об отмене выступления Зеленского на форуме в Давосе