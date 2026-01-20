Рейтинг@Mail.ru
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
13:38 20.01.2026 (обновлено: 22:53 20.01.2026)
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе было отменено. РИА Новости, 20.01.2026
Выступление Зеленского в Давосе отменили, заявил Шарий

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе было отменено.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено", — написал Шарий в Telegram-канале.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Газета Politico ранее сообщала, что встреча Трампа и Зеленского в Давосе на данный момент не запланирована.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
В миреДавосСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАнатолий ШарийДональд Трамп
 
 
