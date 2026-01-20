Рейтинг@Mail.ru
12:15 20.01.2026 (обновлено: 15:48 20.01.2026)
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации в Киеве после прогремевших в городе взрывов, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации в Киеве после прогремевших в городе взрывов, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Самая сложная ситуация пока в Киеве", — утверждает он.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков. В ведомстве подчеркнули, что все цели поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
