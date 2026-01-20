Зеленский устроил истерику после российских ударов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации в Киеве после прогремевших в городе взрывов, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Во вторник в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков. В ведомстве подчеркнули, что все цели поражены.