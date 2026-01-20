Рейтинг@Mail.ru
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
00:35 20.01.2026 (обновлено: 02:06 20.01.2026)
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе - РИА Новости, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T00:35:00+03:00
2026-01-20T02:06:00+03:00
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
артем дмитрук
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе

Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев после похищения одессита ТЦК

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«
"Очередной ад. <…> Зеленские избивают человека, ломают ему машину и воруют", — написал он, комментируя очередное видео похищения жителя Одессы сотрудниками ТЦК.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
Вчера, 19:52
По словам депутата, ответственность на главе киевского режима лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах и полное разорение населения.
"И виной этому один человек, который удерживается у власти ценой наших жизней — жизней украинцев", — резюмировал Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Делает все чаще": в США заметили изменения в поведении Зеленского
18 января, 01:50
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Вчера, 16:14
 
В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук
 
 
