"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам депутата, ответственность на главе киевского режима лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах и полное разорение населения.