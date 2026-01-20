Зеленский нашел причины не защищать Гренландию от США

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее одобривший соглашение о безопасности с Данией, назвал сразу несколько причин, по которым не будет оказывать помощь этой стране в ситуации с Гренландией, на которую претендуют США.
"Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО ", - сказал он на аудиозаписи, опубликованной украинским телеканалом "Новости.LIVE".
Зеленский добавил, что киевский режим испытывает недостаток живой силы. "Наши все военные сейчас на фронте. Вопрос военных – дефицитный вопрос", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
