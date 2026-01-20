Рейтинг@Mail.ru
Зеленский нашел причины не защищать Гренландию от США
16:20 20.01.2026 (обновлено: 16:21 20.01.2026)
Зеленский нашел причины не защищать Гренландию от США
Зеленский нашел причины не защищать Гренландию от США
Зеленский нашел причины не защищать Гренландию от США

Зеленский объяснил, почему не поможет Гренландии защищаться от США

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее одобривший соглашение о безопасности с Данией, назвал сразу несколько причин, по которым не будет оказывать помощь этой стране в ситуации с Гренландией, на которую претендуют США.
"Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО ", - сказал он на аудиозаписи, опубликованной украинским телеканалом "Новости.LIVE".
Зеленский добавил, что киевский режим испытывает недостаток живой силы. "Наши все военные сейчас на фронте. Вопрос военных – дефицитный вопрос", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияДанияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
