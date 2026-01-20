Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не поддержал Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/zelenskij-2069071561.html
Зеленский не поддержал Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США
Зеленский не поддержал Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский не поддержал Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США
Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает американского президента Дональда Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:00:00+03:00
2026-01-20T16:00:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
владимир зеленский
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, владимир зеленский, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, США, Дания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Зеленский не поддержал Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США

Зеленский заявил, что не поддерживает присоединение Гренландии к США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает американского президента Дональда Трампа в вопросе присоединения Гренландии к США.
"Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу в формате дипломатии", - сказал Зеленский на аудиозаписи, опубликованной телеканалом "Новости.LIVE".
Он также выразил уверенность, что "не будет каких-либо больших угроз".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала