Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом - РИА Новости, 20.01.2026
14:44 20.01.2026 (обновлено: 22:55 20.01.2026)
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
Владимир Зеленский начал ставить условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом, притом что американская сторона пока не заявляла о планах проводить... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:44:00+03:00
2026-01-20T22:55:00+03:00
в мире
давос
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
анатолий шарий
мирный план сша по украине
давос
сша
киев
в мире, давос, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, анатолий шарий, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Анатолий Шарий, Мирный план США по Украине
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом, требуя конкретики

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал ставить условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом, притом что американская сторона пока не заявляла о планах проводить такие переговоры.
"Пока что буду в Киеве... Безусловно, всегда встреча с Америкой должна оканчиваться конкретикой, конкретными результатами. <...> И если документы готовы, будем встречаться", — заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:12
Запись заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса Владимира Зеленского, заявил, что его выступление на форуме в Давосе во вторник якобы не планировалось.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Газета Politico ранее сообщала, что встреча Трампа и Зеленского в Давосе на данный момент не запланирована.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ
дополняется ...
 
