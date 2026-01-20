Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал ставить условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом, притом что американская сторона пока не заявляла о планах проводить такие переговоры.
Запись заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса Владимира Зеленского, заявил, что его выступление на форуме в Давосе во вторник якобы не планировалось.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Газета Politico ранее сообщала, что встреча Трампа и Зеленского в Давосе на данный момент не запланирована.
