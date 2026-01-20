Рейтинг@Mail.ru
13:20 20.01.2026
Журналист Axios не исключил, что Зеленский поедет в Давос
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с американским лидером Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины, заявил журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника.
"Зеленский остается в Киеве... Зеленский может поехать в Давос, если у него будет двусторонняя встреча с Трампом для подписания "сделки о процветании", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Ранее газета Politico сообщала, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе на данный момент не запланирована.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Песков рассказал о планах Дмитриева по переговорам в Давосе
Вчера, 12:42
Заголовок открываемого материала