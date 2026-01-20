Рейтинг@Mail.ru
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/zapad-2069043228.html
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон - РИА Новости, 20.01.2026
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон
Западные страны сталкиваются с кризисом самосомнения, который подрывает их долгосрочную устойчивость, заявил во вторник спикер палаты представителей США Майк... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:35:00+03:00
2026-01-20T14:35:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905310641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50c5c1b17928878615b9e9902dc5fb7f.jpg
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
https://ria.ru/20251007/evropa-2046652055.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905310641_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_8ad1be4a1966826f6a940a6b5575d42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майк джонсон, великобритания
В мире, США, Майк Джонсон, Великобритания
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон

Майк Джонсон: Запад переживает угрожающий его стабильности кризис самосомнения

© AP Photo / Alex BrandonСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Западные страны сталкиваются с кризисом самосомнения, который подрывает их долгосрочную устойчивость, заявил во вторник спикер палаты представителей США Майк Джонсон, выступая в британском парламенте.
«
"Если дать честную оценку, мы должны признать, что наше долгосрочное процветание и безопасность сегодня подрываются тем, что можно назвать кризисом самосомнения", — сказал Джонсон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Зашли с тыла: страны, атакующие Россию, ждет своя война
11 июня 2025, 08:00
По его словам, этот процесс развивается уже на протяжении ряда лет и связан с изменением подходов к восприятию собственной истории и институтов. Как отметил спикер, в ряде западных стран элитные институты и образовательная среда все чаще формируют у молодёжи представление о прошлом как об истории "угнетения, лицемерия и провала".
«
"Наши самые талантливые умы слишком часто учат воспринимать историю исключительно через призму её грехов", — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что подобный подход, по его мнению, ослабляет доверие к национальным институтам и подрывает основы, на которых строились западные демократии. В этой связи Джонсон указал на необходимость укрепления внутренних основ западных обществ.
"Если следующее поколение не знакомо с глубинной мудростью западной цивилизации, с традициями британского парламентаризма или с принципами американского республиканского самоуправления, то возникает вопрос: почему оно должно чувствовать обязанность защищать или сохранять эти институты?" — подчеркнул спикер палаты представителей США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Европа попала в "гибридную ловушку Путина"
7 октября 2025, 08:00
 
В миреСШАМайк ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала