https://ria.ru/20260120/zapad-2069043228.html
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон - РИА Новости, 20.01.2026
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон
Западные страны сталкиваются с кризисом самосомнения, который подрывает их долгосрочную устойчивость, заявил во вторник спикер палаты представителей США Майк... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:35:00+03:00
2026-01-20T14:35:00+03:00
2026-01-20T14:35:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905310641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50c5c1b17928878615b9e9902dc5fb7f.jpg
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
https://ria.ru/20251007/evropa-2046652055.html
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905310641_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_8ad1be4a1966826f6a940a6b5575d42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк джонсон, великобритания
В мире, США, Майк Джонсон, Великобритания
Запад переживает "кризис самосомнения", заявил Майк Джонсон
Майк Джонсон: Запад переживает угрожающий его стабильности кризис самосомнения
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Западные страны сталкиваются с кризисом самосомнения, который подрывает их долгосрочную устойчивость, заявил во вторник спикер палаты представителей США Майк Джонсон, выступая в британском парламенте.
«
"Если дать честную оценку, мы должны признать, что наше долгосрочное процветание и безопасность сегодня подрываются тем, что можно назвать кризисом самосомнения", — сказал Джонсон
.
По его словам, этот процесс развивается уже на протяжении ряда лет и связан с изменением подходов к восприятию собственной истории и институтов. Как отметил спикер, в ряде западных стран элитные институты и образовательная среда все чаще формируют у молодёжи представление о прошлом как об истории "угнетения, лицемерия и провала".
«
"Наши самые талантливые умы слишком часто учат воспринимать историю исключительно через призму её грехов", — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что подобный подход, по его мнению, ослабляет доверие к национальным институтам и подрывает основы, на которых строились западные демократии. В этой связи Джонсон указал на необходимость укрепления внутренних основ западных обществ.
"Если следующее поколение не знакомо с глубинной мудростью западной цивилизации, с традициями британского парламентаризма или с принципами американского республиканского самоуправления, то возникает вопрос: почему оно должно чувствовать обязанность защищать или сохранять эти институты?" — подчеркнул спикер палаты представителей США
.