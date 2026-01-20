https://ria.ru/20260120/zapad-2068992183.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 20.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери... РИА Новости, 20.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"