Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.01.2026 (обновлено: 12:17 20.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 20.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери... РИА Новости, 20.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища и Щурово в Донецкой Народной Республике, Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки в Харьковской области.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка, 28 автомобилей и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
