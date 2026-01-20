"Момент наступил". Запад хочет заманить Россию в опасную ловушку

Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Европа решилась на возобновление прямых контактов с Москвой. Главы государств вновь заговорили о России как о европейской стране и соседе. Впрочем, не все, и в стане союзников возник очередной раскол. Что на самом деле задумали в Брюсселе — в материале РИА Новости.

Банда аутсайдеров

Лондон сразу принял инициативу партнеров в штыки. Вместо стабилизации отношений британский министр иностранных дел Иветт Купер предложила больше давить на Россию посредством санкций и военной помощи киевскому режиму, пишет Politico.

Ее заявления стали ответом на предложения Парижа и Рима, поддержанные в Еврокомиссии. Началось с того, что в декабре Эммануэль Макрон заявил: Европе было бы полезно вновь начать прямые переговоры после того, как это сделали США.

"Думаю, наступил момент, чтобы и Европа тоже говорила с Россией", — продолжила премьер Италии Джорджа Мелони.

На днях высказался и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, Россия — страна европейская и он надеется на восстановление баланса в отношениях, ведь для Германии, как и для всей Европы, это стало бы преодолением еще одного вызова.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш также поддержал возобновление российско-европейских контактов, но в то же время задался вопросом: "А не слишком ли поздно?"

Эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко считает, что тема украинской поддержки себя исчерпала, а Евросоюзу грозит потеря авторитета и единства.

"Так или иначе, мир на Украине будет достигнут. Европейцы окажутся в аутсайдерах, если выпадут из общего русла. Руководство Еврокомиссии может потерять доверие, чего сейчас и опасается. Многое еще зависит от линии, которую будет вести Дональд Трамп. Однако в любом случае Украина на первом месте в повестке Европы уже не стоит", — поясняет политолог.

С другой стороны, Великобритания хочет остаться в фокусе международного внимания, несмотря на низкие экономические возможности. По словам Оленченко, Лондон "будет не у дел", если мирный процесс пойдет не по его плану. Поэтому Туманный Альбион наперекор Европе противится любым контактам с Москвой.

Главное препятствие

Владимир Путин подчеркивает: Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений с Европой.

"Хочется верить, что со временем ситуация изменится и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности", — недавно заявил президент.

Макрон в начале января сказал, что готов даже лично позвонить Путину. Якобы сейчас идет "реорганизация контакта" — и общение возможно уже в ближайшие недели. Последний телефонный разговор между лидерами состоялся в июле 2025 года и к существенному прогрессу не привел.

Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов полагает, что Европа, не имея иного стратегического плана, надеется сформировать возможность отхода от прежде принятой линии.

"В 2017-м Макрон уже пытался сформулировать идею, что Россия — "неизбежный сосед Европы" и в любом случае нужно как-то договариваться. По многим причинам попытка провалилась. Сейчас условия значительно ухудшились. Но Россия предлагала диалог, поэтому обвинять ее в разрыве контактов абсолютно бессмысленно", — отмечает аналитик.

При этом Брюссель не может занять конструктивную позицию по украинскому конфликту. Для Москвы это означает "шлагбаум" на пути стратегической коммуникации, поясняет Данилов.

Игра в имитацию

Мелони признает, что одна из проблем Евросоюза — множество мнений. Именно поэтому разговаривать с российской стороной от европейского имени должен кто-то один. Сейчас в качестве потенциального переговорщика рассматриваются бывший премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

По информации Politico, кандидатуру Драги предложил член итальянского правительства и влиятельный союзник Мелони Джованбаттиста Фаццолари. Стубба же давно воспринимают как потенциального представителя на переговорах с Путиным. И сыграл здесь не только фактор общей сухопутной границы Финляндии с Россией, но и дружеские отношения финского президента с Трампом.

"Европейский союз задумывается и о том, чтобы назначить какого-то условно нейтрального переговорщика. Возможно, это устроило бы Россию. Но когда Москва пойдет на такую линию контактов, Европа этим воспользуется и начнет подтягивать административные ресурсы Евросоюза. Ситуация превратится в замкнутый круг. В этом российская сторона не заинтересована", — подчеркивает Данилов.