Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 20.01.2026 (обновлено: 08:54 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/zajavivshij-2068944349.html
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему
Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада "НАТО бы сейчас не было". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:53:00+03:00
2026-01-20T08:54:00+03:00
в мире
нато
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260119/germanija-2068908079.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, дональд трамп, сша
В мире, НАТО, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему

Трамп заявил, что НАТО не было бы без его вклада

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада "НАТО бы сейчас не было".
«
"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще. Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Берлин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа
19 января, 22:16
 
В миреНАТОДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала