Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада "НАТО бы сейчас не было".
«
"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще. Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода из него США, но сэкономил бы много денег в результате такого шага. Американский лидер также выразил сомнения в готовности союзников США по НАТО прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.