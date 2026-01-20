Рейтинг@Mail.ru
План США по Гренландии не встретит сильного сопротивления, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 20.01.2026 (обновлено: 08:58 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/zajavivshij-2068944233.html
План США по Гренландии не встретит сильного сопротивления, заявил Трамп
План США по Гренландии не встретит сильного сопротивления, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
План США по Гренландии не встретит сильного сопротивления, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, его план по Гренландии не встретит сильного сопротивления. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:53:00+03:00
2026-01-20T08:58:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
гренландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067984300_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f6a9886841dfdcc5ad2338d056b54915.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068637767.html
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067984300_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bfd0db344ad100a357cfe3e08ec1940d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, сша, гренландия
Дональд Трамп, В мире, США, Гренландия
План США по Гренландии не встретит сильного сопротивления, заявил Трамп

Трамп считает, что его план по Гренландии не встретит сильного сопротивления

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, его план по Гренландии не встретит сильного сопротивления.
"Я не думаю, что они (европейские лидеры - ред.) будут сильно сопротивляться. Смотрите, она (Гренландия - ред.) нужна нам", - сказал американский лидер журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Эксперт рассказал, к чему приведет присоединение Гренландии к США
18 января, 18:51
 
Дональд ТрампВ миреСШАГренландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала