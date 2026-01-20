https://ria.ru/20260120/zagranpasport-2068915544.html
Россияне до 14 лет теперь могут пересекать границу только по загранпаспорту
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дети и подростки до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из нее только по загранпаспорту, свидетельство о рождении им больше не понадобится, соответствующий закон вступил в силу 20 января.
"В части первой статьи 6 слова "либо по свидетельству о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет)" и слова "и свидетельство о рождении" исключить", - говорится в документе.
Ранее, согласно федеральному закону №114-ФЗ, россияне до 14 лет могли въехать в Россию
и выехать из нее либо по заграничному паспорту, либо по свидетельству о рождении. С 20 января дети смогут пересекать границу только по загранпаспорту.
Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон №257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".