Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ухудшение отношений между Японией и Китаем после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню, а также ее "мнимая подчиненность" президенту США Дональду Трампу могут стать одними из ключевых и наиболее чувствительных тем предстоящей предвыборной кампании в борьбе за мандаты в ключевой нижней палате парламента, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.