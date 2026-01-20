Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии - РИА Новости, 20.01.2026
06:01 20.01.2026
Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии
Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии - РИА Новости, 20.01.2026
Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии
Ухудшение отношений между Японией и Китаем после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню, а также ее "мнимая подчиненность" президенту США... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:01:00+03:00
2026-01-20T06:01:00+03:00
в мире
япония
китай
тайвань
санаэ такаити
дональд трамп
япония
китай
тайвань
в мире, япония, китай, тайвань, санаэ такаити, дональд трамп
В мире, Япония, Китай, Тайвань, Санаэ Такаити, Дональд Трамп
Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии

Камикубо: Китай и Трамп являются главными темами избирательной кампании в Японии

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 20 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ухудшение отношений между Японией и Китаем после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню, а также ее "мнимая подчиненность" президенту США Дональду Трампу могут стать одними из ключевых и наиболее чувствительных тем предстоящей предвыборной кампании в борьбе за мандаты в ключевой нижней палате парламента, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
Ранее Такаити в ходе специально организованной пресс-конференции объявила о своем намерении распустить 23 января нижнюю палату парламента Японии досрочно. По словам главы правительства, для недопущения негативного влияния роспуска парламента на исполнение бюджета планируется, что официальное объявление о выборах в нижнюю палату парламента будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Выборы в Японии могут стать марафоном бюджетных обещаний, считает эксперт
05:51
"Фокус, вероятно, будет сделан на темах, которые демонстрируют слабости как правящих, так и оппозиционных партий. Оппозиция, вероятно, будет давить на премьер-министра Такаити из-за ухудшения отношений Японии и Китая после ее высказываний по Тайваню", - подчеркнул политолог.
Кроме того, по словам профессора Камикубо, американское направление внешней политики может стать еще одной темой для критики кабинета министров Санаэ Такаити.
"Вероятно, будет также оказываться давление из-за ее мнимой подчиненности президенту Трампу, финансовых скандалов и связей с бывшей "Церковью объединения", - добавил эксперт.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Риск смены власти в Японии остается, считает эксперт
04:59
 
В миреЯпонияКитайТайваньСанаэ ТакаитиДональд Трамп
 
 
