Эксперт назвал главные темы избирательной кампании в Японии

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ухудшение отношений между Японией и Китаем после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню, а также ее "мнимая подчиненность" президенту США Дональду Трампу могут стать одними из ключевых и наиболее чувствительных тем предстоящей предвыборной кампании в борьбе за мандаты в ключевой нижней палате парламента, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
Ранее Такаити в ходе специально организованной пресс-конференции объявила о своем намерении распустить 23 января нижнюю палату парламента Японии досрочно. По словам главы правительства, для недопущения негативного влияния роспуска парламента на исполнение бюджета планируется, что официальное объявление о выборах в нижнюю палату парламента будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля.
Кроме того, по словам профессора Камикубо, американское направление внешней политики может стать еще одной темой для критики кабинета министров Санаэ Такаити.
"Вероятно, будет также оказываться давление из-за ее мнимой подчиненности президенту Трампу, финансовых скандалов и связей с бывшей "Церковью объединения", - добавил эксперт.