Выборы в Японии могут стать марафоном бюджетных обещаний, считает эксперт

ТОКИО, 20 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии могут пройти превратиться из противостояния между правящими и оппозиционными силами в марафон бюджетных обещаний, заявил РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

"Честно говоря, я не думаю, что различия между правящими и оппозиционными партиями особенно очевидны, когда речь идет о политике", - отметил эксперт.

По словам профессора Камикубо, в избирательной кампании партии могут фактически конкурировать друг с другом не идеологией и стратегией развития, а расширением социальных и экономических мер поддержки.

"Например, обе стороны выступают за снижение потребительского налога. Обе продвигают расширение бюджетных расходов, что может превратить выборы в то, что можно назвать марафоном по щедрости расходов", - подчеркнул собеседник агентства.

Политолог также отметил, что на этом фоне основные темы предвыборной кампании могут сместиться в сторону тех вопросов, которые позволят более жестко атаковать слабые места оппонентов, особенно с учетом того, что в ряде сфер оппозиции будет проще подчеркнуть свои отличия от кабинета премьер-министра Санаэ Такаити

"Так, вопросы прав человека могут стать предметом противостояния", - пояснил Масато Камикубо, уточнив, что речь идет, в частности, "о возможности для супругов сохранять разные фамилии, правах ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.) и ксенофобии", где оппозиция "может ясно подчеркнуть различия с премьер-министром Такаити".

В свою очередь, по мнению эксперта, правящие силы будут подвергать сомнению сам формат оппозиционного объединения.

"Правящая партия, вероятно, будет критиковать "Альянс центристских реформ" как избирательный союз, сформированный партиями с несогласованными политическими позициями. Также не исключается, что правящие силы будут представлять выборы как "выбор правительства", утверждая, что "Альянс центристских реформ" не способен управлять и что только Либерально-демократическая партия подходит для руководства", - заключил он.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе специально организованной пресс-конференции объявила о своем намерении распустить 23 января нижнюю палату парламента Японии досрочно. По словам главы правительства, для недопущения негативного влияния роспуска парламента на исполнение бюджета планируется, что официальное объявление о выборах в нижнюю палату парламента будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля.