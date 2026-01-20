Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей

КУРСК, 20 янв - РИА Новости. Ленинский суд города Курска взыскал с экс-депутата Курской областной думы и фигуранта уголовного дела о хищениях на фортификациях Максима Васильева в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Ранее в Ленинском районном суде города Курска сообщалось о рассмотрении гражданского дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к экс-депутату курской облдумы Максиму Васильеву о взыскании денежных средств в доход государства. Васильев является одним из ответчиков по иску на 3,2 миллиарда рублей, заявленному Генпрокуратурой из-за хищений на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

« "Суд.... взыскал с Васильева Максима Сергеевича в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, ...обратив их в доход Российской Федерации", - заявила агентству пресс-служба суда.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов по региону, суд также взыскал с Васильева в порядке солидарной ответственности в доход бюджета МО "город Курск" государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей.

"Решение в отношении Максима Васильева подлежит исполнению солидарно с Владимиром Лукиным , Игорем Грабиным, Снежаной Мартьяновой, Владиславом Мартьяновым, Денисом Федоровым , Юрием Бессоновым, Максимом Ворониным, Владимиром Коноплевым, Иваном Уткиным, ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "Энерго Рессурс", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема"", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.

Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике , готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"