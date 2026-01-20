Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей

КУРСК, 20 янв - РИА Новости. Ленинский суд города Курска взыскал с экс-депутата Курской областной думы и фигуранта уголовного дела о хищениях на фортификациях Максима Васильева в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее в Ленинском районном суде города Курска сообщалось о рассмотрении гражданского дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к экс-депутату курской облдумы Максиму Васильеву о взыскании денежных средств в доход государства. Васильев является одним из ответчиков по иску на 3,2 миллиарда рублей, заявленному Генпрокуратурой из-за хищений на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности
24 декабря 2025, 23:43
«
"Суд.... взыскал с Васильева Максима Сергеевича в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, ...обратив их в доход Российской Федерации", - заявила агентству пресс-служба суда.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов по региону, суд также взыскал с Васильева в порядке солидарной ответственности в доход бюджета МО "город Курск" государственную пошлину в размере 900 тысяч рублей.
"Решение в отношении Максима Васильева подлежит исполнению солидарно с Владимиром Лукиным, Игорем Грабиным, Снежаной Мартьяновой, Владиславом Мартьяновым, Денисом Федоровым, Юрием Бессоновым, Максимом Ворониным, Владимиром Коноплевым, Иваном Уткиным, ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "Энерго Рессурс", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема"", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"
Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, на что он потратил похищенные деньги, заявив, что они пошли "на личные нужды". Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, Васильев заявлял, что не планировал красть деньги, а "хотел заработать".
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о договоре с Дедовым
25 декабря 2025, 18:34