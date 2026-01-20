Мэра Звездного городка обвинили в получении взятки

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Следствием установлено, что 16 января мэр получил от предпринимателя через посредников взятку на 365 тысяч рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта.