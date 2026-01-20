Рейтинг@Mail.ru
Мэра Звездного городка обвинили в получении взятки
14:21 20.01.2026 (обновлено: 14:27 20.01.2026)
Мэра Звездного городка обвинили в получении взятки
Мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 20.01.2026
2026
звездный городок, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)
Звездный городок, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэру подмосковного Звездного Городка предъявлено обвинение в получении взятки в 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение главе ЗАТО г.о. Звездный городок, его знакомым и местному предпринимателю. В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и даче взятки (п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п.п. "а,б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ, п.п. "а,б" ч.4 ст. 291 УК РФ)", - сказала она.
Следствием установлено, что 16 января мэр получил от предпринимателя через посредников взятку на 365 тысяч рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки
19 января, 18:58
 
Звездный городокСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
