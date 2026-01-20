Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 20.01.2026 (обновлено: 07:35 20.01.2026)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в своем Telegram. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T03:02:00+03:00
2026-01-20T07:35:00+03:00
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
киев
Специальная военная операция на Украине, Киев
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в своем Telegram.
«
"Слышны взрывы в Киеве", — говорится в сообщении.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в украинской столице.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Также сообщается о взрывах в Днепропетровске, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Специальная военная операция на УкраинеКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
