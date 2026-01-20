В Киеве прогремели взрывы

https://ria.ru/20260120/vzryv-2068924691.html
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в своем Telegram. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в своем Telegram.
"Слышны взрывы в Киеве", — говорится в сообщении.
Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в украинской столице.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве
звучит сигнал воздушной тревоги.
Также сообщается о взрывах в Днепропетровске, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.