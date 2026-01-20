https://ria.ru/20260120/vzryv-2068919960.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 20.01.2026
