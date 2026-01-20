https://ria.ru/20260120/vzryv-2068919279.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в ночь на вторник сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:17:00+03:00
2026-01-20T01:17:00+03:00
2026-01-20T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
киев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Глава ОГА Федоров сообщил о взрывах в занимаемой ВСУ части Запорожской области