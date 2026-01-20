Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в ресторане в Кабуле
00:08 20.01.2026
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в ресторане в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в ресторане в центре Кабула, передает... РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в ресторане в Кабуле

© TOLOnews Plus/TelegramТеракт в центре Кабула, Афганистан
Теракт в центре Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© TOLOnews Plus/Telegram
Теракт в центре Кабула, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в ресторане в центре Кабула, передает агентство Рейтер.
В понедельник Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу скорой помощи сообщил, что семь человек погибли и 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего днем в центре Кабула.
"Исламское государство* в понедельник взяло на себя ответственность за нападение на ресторан в Кабуле", - пишет агентство.
* Запрещенная в России террористическая организация
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
В миреРоссияКабул (город)Исламское государство*
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
