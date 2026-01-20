https://ria.ru/20260120/vzryv-2068915166.html
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в ресторане в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в ресторане в центре Кабула, передает... РИА Новости, 20.01.2026
россия
кабул (город)
