https://ria.ru/20260120/vystuplenie-2069110774.html
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
Украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса Владимира Зеленского утверждает, что его выступление на форуме в Давосе во вторник не... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:49:00+03:00
2026-01-20T17:49:00+03:00
2026-01-20T17:49:00+03:00
в мире
давос
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
анатолий шарий
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63adc99ebf1a7e9e79c17526a736bd17.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskij-2069047348.html
давос
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ddb66e5a44f63b80aa045237e0b25ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, анатолий шарий, politico
В мире, Давос, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Анатолий Шарий, Politico
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
Выступление Зеленского на форуме в Давосе во вторник якобы не планировалось