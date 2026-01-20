Рейтинг@Mail.ru
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
17:49 20.01.2026
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ
в мире
давос
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
анатолий шарий
politico
в мире, давос, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, анатолий шарий, politico
В мире, Давос, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Анатолий Шарий, Politico
Зеленский якобы не планировал выступать в Давосе, пишут СМИ

Выступление Зеленского на форуме в Давосе во вторник якобы не планировалось

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса Владимира Зеленского утверждает, что его выступление на форуме в Давосе во вторник не планировалось.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено.
"Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе сегодня не планировалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Газета Politico ранее сообщала, что встреча Трампа и Зеленского в Давосе на данный момент не запланирована.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
Вчера, 14:44
 
В миреДавосСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАнатолий ШарийPolitico
 
 
