Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке

По его словам, после подтверждения целей по выявленной группе российские подразделения оперативно нанесли огневое поражение.

Кадыров отметил, что этот участок фронта имеет репутацию территории, где любые попытки активности украинских боевиков знаменуются "финалом их пребывания на земле". Он также поблагодарил бойцов за отличную работу.