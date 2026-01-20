Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 20.01.2026
Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке
Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке
Подразделения 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили небольшую группу ВСУ в населенном пункте Константиновка, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 20.01.2026
РИА Новости
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, В мире
Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке

Кадыров: ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 20 янв - РИА Новости. Подразделения 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили небольшую группу ВСУ в населенном пункте Константиновка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Подразделения 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ. Зона СВО. Донецкое направление. Населенный пункт Константиновка… Нашими бойцами было зафиксировано передвижение небольшой группы противника", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, после подтверждения целей по выявленной группе российские подразделения оперативно нанесли огневое поражение.
"Итог: безвозвратные потери в рядах ВСУ", - резюмировал глава Чечни.
Кадыров отметил, что этот участок фронта имеет репутацию территории, где любые попытки активности украинских боевиков знаменуются "финалом их пребывания на земле". Он также поблагодарил бойцов за отличную работу.
Ранее во вторник МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Константиновки, украинские войска потеряли свыше 145 военнослужащих.
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
