Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке

ГРОЗНЫЙ, 20 янв - РИА Новости. Подразделения 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили небольшую группу ВСУ в населенном пункте Константиновка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Подразделения 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ. Зона СВО. Донецкое направление. Населенный пункт Константиновка… Нашими бойцами было зафиксировано передвижение небольшой группы противника", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, после подтверждения целей по выявленной группе российские подразделения оперативно нанесли огневое поражение.
"Итог: безвозвратные потери в рядах ВСУ", - резюмировал глава Чечни.
Кадыров отметил, что этот участок фронта имеет репутацию территории, где любые попытки активности украинских боевиков знаменуются "финалом их пребывания на земле". Он также поблагодарил бойцов за отличную работу.
Ранее во вторник МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Константиновки, украинские войска потеряли свыше 145 военнослужащих.