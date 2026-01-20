Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vsu-2069142656.html
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 20.01.2026
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:41:00+03:00
2026-01-20T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
погарский район
брянская область
в мире, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей

Богомаз: в Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки погибли двое мирных жителей", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
© 2026 МИА «Россия сегодня»
