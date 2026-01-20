https://ria.ru/20260120/vsu-2069142656.html
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 20.01.2026
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.01.2026
В Брянской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей
