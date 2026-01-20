Рейтинг@Mail.ru
Норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ украли у нее машину - РИА Новости, 20.01.2026
11:34 20.01.2026
Норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ украли у нее машину
Норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ украли у нее машину
Заочно приговоренная в России к 13 годам колонии наемница из Норвегии Сандра Эйра пожаловалась на то, что в 157-й механизированной бригаде ВСУ отказываются... РИА Новости, 20.01.2026
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ украли у нее машину

РИА Новости: наемница из Норвегии пожаловалась на отказ ВСУ возвращать ей машину

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заочно приговоренная в России к 13 годам колонии наемница из Норвегии Сандра Эйра пожаловалась на то, что в 157-й механизированной бригаде ВСУ отказываются возвращать автомобиль, который она ранее ей одолжила, выяснило РИА Новости.
Верховный суд ДНР в октябре прошлого года заочно приговорил Эйру к 13 годам колонии за участие в боевых действиях против российской армии в период с февраля 2022 года до лета 2025 года.
"Кто-нибудь знает, что делать? По доброте своей я одолжила свой автомобиль подразделению, которое потом изрядно потрясло и у которого сменилось командование. И сейчас они отказываются возвращать мне мою машину. Это также называется воровство. Речь идет о 157 механизированной бригаде", - написала Эйра на своей странице в социальной сети.
По ее словам, автомобиль зарегистрирован не на 157-ю бригаду, а на ее знакомого из Киева.
Наемница назвала это "крайне неуважительным, непрофессиональным и тупым поведением" и обратилась к подписчикам за помощью и советами, как ей вернуть машину.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
