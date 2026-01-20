Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 20.01.2026
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ применили артиллерию по отселённым районам курского приграничья 64 раза за сутки, кроме того, сбито 24 беспилотника, погибших и пострадавших нет
2026
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью

ВСУ 64 раза применили артиллерию по приграничным районам Курской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 20 янв - РИА Новости. ВСУ применили артиллерию по отселённым районам курского приграничья 64 раза за сутки, кроме того, сбито 24 беспилотника, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 часов 19 января до 07:00 часов 20 января сбито 24 вражеских беспилотника различных типов. 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что разрушений инфраструктуры нет.
"Погибших и пострадавших нет", - добавил глава региона.
