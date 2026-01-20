https://ria.ru/20260120/vsu-2068949974.html
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью - РИА Новости, 20.01.2026
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ применили артиллерию по отселённым районам курского приграничья 64 раза за сутки, кроме того, сбито 24 беспилотника, погибших и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:43:00+03:00
2026-01-20T09:43:00+03:00
2026-01-20T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по курскому приграничью
ВСУ 64 раза применили артиллерию по приграничным районам Курской области