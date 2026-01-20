Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vsu-2068947208.html
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2026
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:20:00+03:00
2026-01-20T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
происшествия, херсонская область , днепр (река), каир (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каир (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 18 населенным пунктам Херсонской области 41 артиллерийский удар", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Таврия, Виноградово, Новочерноморье, Алешки, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Великие Копани, Днепряны, Заводовка, Каиры, Каховка, Князе-Григорьевка, Корсунка, Новая Каховка, Новая Маячка, Петропавловка, Пролетарка, Горностаевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
