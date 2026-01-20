https://ria.ru/20260120/vsu-2068947208.html
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 41 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 20.01.2026
