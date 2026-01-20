Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим. Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конка, отрезав путь отступления. В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть. Шансов выжить и эвакуировать раненых у них не было", - сказал Рогов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден населенный пункт Степногорск, идет уничтожение формирований противника в Приморском.
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
4 января, 12:24