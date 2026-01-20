Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.