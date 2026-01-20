Рейтинг@Mail.ru
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vsu-2068940049.html
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 20.01.2026
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов
Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:00:00+03:00
2026-01-20T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260104/vsu-2066336162.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир рогов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов: Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в Запорожской области

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим. Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конка, отрезав путь отступления. В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть. Шансов выжить и эвакуировать раненых у них не было", - сказал Рогов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден населенный пункт Степногорск, идет уничтожение формирований противника в Приморском.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рогов заявил о резком падении боевого духа в рядах ВСУ
4 января, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала