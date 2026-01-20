Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 20.01.2026
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий и применяли против них беспилотники, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".
"Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти", — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил о зафиксированном эпизоде применения ударного беспилотника против гражданского населения.
"Видели, как украинский дрон сбрасывал боеприпас на женщину", — добавил оператор БПЛА.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
