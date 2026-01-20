https://ria.ru/20260120/vsu-2068939834.html
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке - РИА Новости, 20.01.2026
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
Боевики ВСУ не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий и применяли против них беспилотники, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:58:00+03:00
2026-01-20T07:58:00+03:00
2026-01-20T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068933456.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
РИА Новости: ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий и применяли против них беспилотники, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".
"Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти", — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил о зафиксированном эпизоде применения ударного беспилотника против гражданского населения.
"Видели, как украинский дрон сбрасывал боеприпас на женщину", — добавил оператор БПЛА.