ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий и применяли против них беспилотники, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".

"Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти", — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил о зафиксированном эпизоде применения ударного беспилотника против гражданского населения.