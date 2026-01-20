От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. От атак ВСУ в 2026 году погибли 56 мирных жителей России, в том числе три ребенка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В 2026 году от действий украинских боевиков уже пострадали 227 мирных жителей России, из них 56 - погибли, в том числе три несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.