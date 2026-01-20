Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 20.01.2026
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России - РИА Новости, 20.01.2026
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России
От атак ВСУ в 2026 году погибли 56 мирных жителей России, в том числе три ребенка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
евросоюз
2026
евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз
От атак ВСУ в течение января погибли 56 мирных жителей России

Мирошник: от атак ВСУ в 2026 году погибли 56 мирных жителей России

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. От атак ВСУ в 2026 году погибли 56 мирных жителей России, в том числе три ребенка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В 2026 году от действий украинских боевиков уже пострадали 227 мирных жителей России, из них 56 - погибли, в том числе три несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В подавляющем большинстве случаев они стали жертвами применения против них вооружений, поставляемых киевскому режиму иностранными спонсорами войны, в первую очередь - государствами ЕС и так называемой "группировкой Рамштайн", - заключил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Более 50 БПЛА "Баба Яга" ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области
06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
